Автокомпания задолжала жителю РФ компенсацию, эквивалентную стоимости почти 20 машин
Беспрецедентный случай с выплатой компенсации через суд произошел в России. Автопроизводитель BMW должен выплатить жителю РФ 300 млн рублей из-за неработающего оборудования в автомобиле.
В 2021 году россиянин купил BMW Х7 за 11 млн рублей, полная комплектация автомобиля включала в себя обдув спинок передних сидений.
Но обдув работал некорректно, скрежетал по обшивке, бил по пятой точке и спине, в итоге автовладелец обратился в суд с исковым заявлением, в котором потребовал заменить автомобиль.
Суд постановил, что компания BMW должна платить неустойку до замены автомобиля. После ухода автоконцерна с рынка России немецкий производитель отказался выполнить свои обязательства. С тех пор накопились пени, они составили 6,5 млн рублей в месяц, в итоге на текущий момент долг производителя перед покупателем составляет 300 млн рублей.
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Источник: t.me/mash