Когда наступает час Х — 5 признаков, что пора покупать другую машину

Автовладельцам перечислили ключевые факторы для решения сменить машину на другую

Срок замены автомобиля каждый автовладелец выбирает сам, потому что решение такого стратегического вопроса зависит от нескольких факторов. Эксперты собрали ключевые из них, чтобы помочь водителям понять, когда наступает час Х.

Последнюю выплату по автокредиту многие автовладельцы воспринимают как точку отсчета. Если раньше займы оформляли на 4-5 лет, то сейчас сроки кредитования увеличились до 7-9 лет. Поэтому нужно помнить, что за это время автомобиль значительно теряет не только в стоимости, но и в техническом состоянии.

При должном уходе современные машины способны выдержать пробег в 200 тыс. км и более. Но износ силового агрегата, трансмиссии и подвески неизбежен. Поэтому, если на обслуживание уходит ощутимая часть бюджета и есть проблема с наличием запчастей, – это сигнал задуматься о покупке другой машины.

Цены на рынке диктуют свои условия, особенно в сегментах до 1,5 и 3 млн рублей. Поэтому важно следить за динамикой и ждать, когда цены на новые и подержанные машины стабилизируются, удастся поймать удачный момент для покупки.

Если автомобиль морально устарел и не поддерживает современные функции, такие как обновления «по воздуху» или интеграция с гаджетами, – это еще один повод задуматься о замене машины. Кроме того, есть такой аспект, как психологический комфорт – если нынешняя машина больше не вызывает радости, раздражает частыми поломками или просто хочется новизны – это тоже повод задуматься о покупке другой. Личный автомобиль занимает определенное место в жизни, и если нет удовольствия от вождения, пора его менять.

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Источник: speedme.ru