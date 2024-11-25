«Опоздали на 10 лет»: эффекта от увеличения штрафов за отсутствие ОСАГО не будет

Специалист Крохмаль: Повышение штрафов за отсутствие ОСАГО не даст эффекта

Предложение повысить штрафы для водителей за отсутствие полиса ОСАГО не даст должного эффекта, считает руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль. Он полагает, что это могло бы сработать 10 лет назад, но не теперь. По мнению специалиста, повышение штрафов может дать только разовый эффект.

«Мошенники готовы к увеличению штрафов за полис ОСАГО. <...> Будут использоваться боты, поддельные аккаунты, ксерокопии и так далее, все уже давно придумано, эффект никакой», – заявил специалист.

По его словам, полис ОСАГО не должен стоить дороже 2,5 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в России захотели в шесть раз увеличить штраф за передвижение без ОСАГО: с 800 рублей до 5 тысяч. Инициативу поддержали в Правительстве РФ и МВД.

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Источник: НСН