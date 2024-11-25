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Новый японский кроссовер можно купить сейчас по цене Lada

В России появились в продаже новые кроссоверы Honda WR-V по цене от 2 млн рублей

Дилеры в России принимают заказы на бюджетный кроссовер Honda WR-V, который собирают в Индонезии. Так, новый автомобиль 2024 г. в. за 1,98 млн рублей готов привезти дилер из Барнаула. Примерно столько же сейчас стоит топовый седан Lada Vesta со 122-сильным мотором и вариатором (от 1,96 млн рублей).

Honda WR-V
Honda WR-V
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У предлагаемой Honda WR-V будет цифровая панель приборов, камера заднего вида и медиасистема с 7-дюймовым экраном. Оснащается автомобиль 1,5-литровым атмосферником мощностью 121 л.с. и вариатором, привод передний.

Honda WR-V
Honda WR-V

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Та же техника и у других Honda WR-V, которые обещают привезти под заказ. Продавец из Краснодара предлагает кроссовер за 1,99 млн рублей, дилеры из Хабаровска и Новосибирска – за 2,2 млн рублей.

Honda WR-V построен на платформе хэтчбека Honda Jazz, его размеры – 4060×1780×1608 мм при колесной базе 2485 мм.

Ранее «За рулем» перечислил ТОП-5 кроссоверов, которые дешевле 2 млн рублей.

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Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Honda
Количество просмотров 26
25.11.2024 
Фото:Honda
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