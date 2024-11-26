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На рынке РФ продаются 5 «японцев» стоимостью 3 млн рублей — что с комплектацией

В России появились в продаже Mazda 3 и Honda Crider по цене от 3 млн рублей

Несмотря на введенные в 2022 году ограничения на поставку японских автомобилей в Россию, модели ввозятся по схеме параллельного импорта.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Эксперты нашли на российском рынке топ-5 «японцев» по цене три миллиона рублей.

Honda Crider – от 2,6 млн рублей, этот компактный седан производят в Китае на заводе GAC-Honda. Он создан на модернизированной платформе Honda Jazz (Fit), оснащен бензиновым турбомотором от Civic объемом 1,0 л мощностью 122 л.с. в паре с вариатором.

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В списке оснащения базовой версии: мультимедийная система с тачскрином, электронная приборная панель, кондиционер, люк, бесключевой доступ, салон из экокожи, полный электропакет и камера заднего вида.

Suzuki Baleno третьего поколения от 3 млн рублей выпускают на заводе Maruti Suzuki в Индии. В списке оснащения: бесключевой доступ, климат-контроль, камеры с углом обзора 360°, круиз-контроль. Силовой агрегат представлен бензиновым двигателем объемом 1,5 л мощностью 105 л.с., в паре с ним работает 4-ступенчатый автомат Aisin.

Toyota Corolla Cross – цена стартует от 3,2 млн рублей, завозится в Россию из Китая. Под капотом переднеприводного автомобиля стоит бензиновый мотор объемом 2,0 л мощностью 169 л.с., вариатор. Из оснащения предлагаются активные электронные помощники, адаптивный круиз-контроль, парктроники, камеры кругового обзора.

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Mazda 3 четвертого поколения по цене от 3,4 млн рублей тоже завозится из Китая. Седан оснащен бензиновым мотором объемом 2,0 л мощностью 158 л.с., в паре с ним работает 6-ступенчатый автомат, привод – передний. В списке оснащения: кондиционер, круиз-контроль, кожаный салон, светодиодные фары, электрические регулировки водительского кресла.

Mitsubishi Eclipse Cross по цене от 3,9 млн рублей представлен с бензиновым турбомотором объемом 1,5 л мощностью 150 л.с. и вариатором. Оснащение включает 18-дюймовые колесные диски, светодиодные фары, автоматический климат-контроль, заднюю камеру, цифровую приборную панель, круиз-контроль и системы помощи при торможении и старте на подъеме.

Honda Crider
Suzuki Baleno
Toyota Corolla Cross
Mazda 3
Mitsubishi Eclipse Cross
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Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: autonews.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash | Honda | Suzuki | Toyota | Mazda | Mitsubishi
Количество просмотров 9
26.11.2024 
Фото:Unsplash | Honda | Suzuki | Toyota | Mazda | Mitsubishi
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