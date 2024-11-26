Самые надежные автомобили с пробегом: немецкий рейтинг

Компания TUV составила перечень самых надежных подержанных машин

Немецкая организация по техническому надзору TÜV составила очередной рейтинг надежности машин с пробегом.

При формировании списка эксперты исходили из статистики критических дефектов, собранной в ходе проверки основных систем машин в ходе ТО (кузов, подвеска, рулевое управление, тормоза и так далее). Лидером в большинстве категорий стал спорткар Porsche 911, а на последних строчках оказались такие модели, как Tesla Model 3 и Dacia Logan.

Honda Jazz

Среди наиболее свежих машин с пробегом (от 2 до 3 лет) самыми беспроблемными оказались Honda Jazz, Volkswagen Golf Sportsvan и Audi Q2. Среди машин в возрасте от 4 до 5 лет лидируют Porsche 911 Carrera, Volkswagen Golf Sportsvan, Volkswagen T-Roc.

Самыми беспроблемными машинами в возрасте от 6 до 7 лет признаны Porsche 911 Carrera, Volkswagen T-Roc, Mazda CX-3; среди авто в возрасте от 8 до 9 лет доказали свое превосходство Porsche 911 Carrera, Volkswagen Golf Sportsvan, Mazda 2.

Среди 10-11-летних машин эксперты отметили Porsche 911 Carrera, Mercedes-Benz A-Class, Mercedes-Benz B-Class; среди 12-13-летних – Porsche 911 Carrera, Mitsubishi ASX, Volkswagen Golf Plus.

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Источник: Carscoops