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Хорошее оснащение, АКП: в РФ привезли бюджетный седан — известна цена

На рынке России появился 5-местный седан Chevrolet Monza за ₽2,55 млн

Новый седан Chevrolet Monza 2024 года появился в продаже на российском рынке. Преемник популярной модели Chevrolet Lacetti доступен у дилеров в Краснодаре по цене от 2,55 млн рублей.

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Под капотом новинки стоит мотор объемом 1,4 литра мощностью 163 л.с., в паре с ним работает АКП. Максимальная скорость составляет 195 км/ч, а расход топлива в смешанном цикле – 5,8 л/100 км.

В списке оснащения базовой комплектации заявлены электропривод и обогрев боковых зеркал, люк, климат-контроль и кондиционер. Кресла водителя и пассажира рядом с ним сделаны из кожи, есть регулировка в шести направлениях и функция подогрева. Руль тоже отделан кожей.

Chevrolet Monza
Chevrolet Monza

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В помощь водителю – 20 систем безопасности, включая антиблокировочную систему (ABS), антипробуксовочную систему и ESP. Круиз-контроль, есть система мониторинга слепых зон и задняя камера, светодиодные фары, мультимедиа с поддержкой Bluetooth и USB, запуск двигателя кнопкой и функция беспроводной зарядки.

Просторный салон из качественных материалов рассчитан на пять пассажиров. Центральный замок, иммобилайзер и система «старт-стоп» дополняют функциональность. Выпуск Chevrolet Monza наладили в Китае.

Chevrolet Monza
Chevrolet Monza
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Источник: speedme.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 3
26.11.2024 
Фото:Chevrolet
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