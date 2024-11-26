Этот полноприводный 245-сильный автомобиль подешевел на 300 000 рублей

В России компания Jetour объявила о скидке до 320 тысяч рублей на кроссовер T2

Бренд Jetour ввел дополнительную скидку на полноприводный кроссовер T2. Максимальную выгоду при покупке автомобиля можно получить, если сдать свою машину в trade-in. Альтернатива скидке – кредит под 0,01% годовых.

С учетом скидки модель в топовой комплектации Expedition будет стоить 3 929 000 рублей вместо прежних 4 249 000. Стоимость Jetour T2 Voyage составит 3 859 000 рублей с учетом выгоды по программе трейд-ин.

В РФ кроссовер доступен только с 2-литровым турбомотором мощностью 245 л.с. (375 Нм) и 8-ступенчатой АКП Aisin.

У автомобиля задний межколёсный дифференциал имеет принудительную блокировку, а ездовая электроника работает в семи режимах.

Jetour T2

Длина Т1 равна 4706 мм при колесной базе 2810 мм. В базовой комплектации Voyage есть шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль и прочие опции.

В топовой версии Expedition дополнительно присутствуют адаптивный круиз-контроль, комплекс электронных ассистентов, панорамная крыша и другое.

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Источник: Jetour