Популярный автомобильный бренд хочет вернуться в Россию: что известно

Марка Zotye планирует вернуться в Россию

Бренд Zotye, чьи машины ранее официально продавались в России, думает о возвращении в страну. Наибольшую популярность среди моделей этого производителя получил кроссовер Zotye T600 (копия VW Touareg). В 2021 году компания чуть не разорилась, но позднее производство возобновилось.

Возвращение в Россию бренд планирует начать с компактного кроссовера Zotye T300, дебютировавшего в 2016 году. В РФ могут привезти бензиновую и электрическую модификации автомобиля.

Под капотом бензиновой версии установлен двигатель объемом 1,5 литра мощностью 112 л.с. Электрическая модификация оснащается 129-сильным мотором, запас хода равен примерно 250 км.

Ранее «За рулем» перечислил ТОП-5 кроссоверов, которые дешевле 2 млн рублей.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: «Китайские автомобили»