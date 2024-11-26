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Популярный автомобильный бренд хочет вернуться в Россию: что известно

Марка Zotye планирует вернуться в Россию

Бренд Zotye, чьи машины ранее официально продавались в России, думает о возвращении в страну. Наибольшую популярность среди моделей этого производителя получил кроссовер Zotye T600 (копия VW Touareg). В 2021 году компания чуть не разорилась, но позднее производство возобновилось.

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Возвращение в Россию бренд планирует начать с компактного кроссовера Zotye T300, дебютировавшего в 2016 году. В РФ могут привезти бензиновую и электрическую модификации автомобиля.

Под капотом бензиновой версии установлен двигатель объемом 1,5 литра мощностью 112 л.с. Электрическая модификация оснащается 129-сильным мотором, запас хода равен примерно 250 км.

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Источник: «Китайские автомобили»

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Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 18
26.11.2024 
Фото:Wikimedia
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