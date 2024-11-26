Проверена безопасность седана Toyota Corolla

Автомобиль Toyota Corolla получил четыре звезды в краш-тесте Latin NCAP

Независимая организация Latin NCAP проверила безопасность седана Toyota Corolla. Автомобиль поставляют в Россию по схеме параллельного импорта.

Краш-тест Toyota Corolla

Защиту взрослых пассажиров и водителя оценили в 73%, детей в 72%, а пешеходов – в 60%. Системы помощи автомобилисту, обеспечивающие безопасное вождение, эксперты оценили в 82%. В целом автомобиль набрал четыре звезды безопасности (в тесте участвовала модель с семью подушками безопасности).

Краш-тест Toyota Corolla

При всех видах столкновений японский седан продемонстрировал средний уровень защиты водителя и пассажиров. Для пешеходов наиболее опасны боковые стойки, а также область лобового стекла.

Toyota Corolla 12-го актуального поколения представлена и на российском рынке. Стоимость нового седана стартует от 2,2 млн рублей.

Краш-тест Toyota Corolla

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Источник: Latin NCAP