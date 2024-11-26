#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитАвтоподборФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Jetour Dashing AWD
26 ноября
Богатое оснащение, полный привод, АКП — известна цена кроссовера-бестселлера
Бренд Jetour выводит на рынок РФ новый...
Niva Travel с подушками безопасности и системой ЭРА-ГЛОНАСС — есть цены!
26 ноября
Niva Travel с подушками безопасности и системой ЭРА-ГЛОНАСС — есть цены!
На внедорожник Niva Travel вернулись подушки...
DFSK ix7
26 ноября
Новая «ручка», подогрев руля, CarPlay, Android Auto и другие обновки у DFSK ix7
В России появился обновленный кроссовер DFSK...

Проверена безопасность седана Toyota Corolla

Автомобиль Toyota Corolla получил четыре звезды в краш-тесте Latin NCAP

Независимая организация Latin NCAP проверила безопасность седана Toyota Corolla. Автомобиль поставляют в Россию по схеме параллельного импорта.

Краш-тест Toyota Corolla
Краш-тест Toyota Corolla
«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Защиту взрослых пассажиров и водителя оценили в 73%, детей в 72%, а пешеходов – в 60%. Системы помощи автомобилисту, обеспечивающие безопасное вождение, эксперты оценили в 82%. В целом автомобиль набрал четыре звезды безопасности (в тесте участвовала модель с семью подушками безопасности).

Краш-тест Toyota Corolla
Краш-тест Toyota Corolla

Рекомендуем
3 самых доступных седана в России — реальные цены

При всех видах столкновений японский седан продемонстрировал средний уровень защиты водителя и пассажиров. Для пешеходов наиболее опасны боковые стойки, а также область лобового стекла.

Toyota Corolla 12-го актуального поколения представлена и на российском рынке. Стоимость нового седана стартует от 2,2 млн рублей.

Краш-тест Toyota Corolla
Краш-тест Toyota Corolla

Ранее «За рулем» перечислил топ-5 кроссоверов, которые стоят дешевле 2 млн рублей.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Latin NCAP

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Latin NCAP
Количество просмотров 14
26.11.2024 
Фото:Latin NCAP
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+13