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Популярный доступный кроссовер заметно подешевел: известна цена

Цена кроссовера Haval M6 в России снизилась на 100 тыс. рублей

В России стал доступнее кроссовер Haval M6. Цены на автомобиль остались прежними, но прямая выгода, которая не сочетается с кредитными программами Haval Smart и Haval Simple, увеличилась на 100 тыс. рублей.

Haval M6
Haval M6
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Теперь экономия при покупке кроссовера составит 250 тыс. рублей. Его стоимость будет от 1 929 000 до 2 049 000 рублей.

Haval M6
Haval M6

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Кроссовер предлагается в двух комплектациях: с 6-ступенчатой МКП и 7-ступенчатым роботом. В обоих вариантах присутствуют светодиодная оптика, автоматический климат-контроль, круиз-контроль и многое другое.

Haval M6 оснащается 1.5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 143 л.с. и 202 Нм крутящего момента. Привод передний.

Ранее «За рулем» перечислил топ-5 кроссоверов, которые дешевле 2 млн рублей.

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Источник: Haval

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Ушакова Ирина
Фото:Haval
Количество просмотров 55
26.11.2024 
Фото:Haval
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