Эти шесть штрафов грозят водителям зимой

«Рольф» перечислил шесть штрафов, которые водители рискуют получить зимой

Штрафы, особенно актуальные зимой, перечислили эксперты компании «Рольф». Так, правила запрещают ездить зимой на летней резине (как и летом на шипованной), поэтому можно получить штраф за шины в размере 500 рублей. Также грозит запрет на использование машины до устранения проблемы.

Еще могут оштрафовать за парковку на тротуаре (3 тыс. рублей в Москве и Петербурге). Зимой водители часто ограничивают зону для прохода пешеходов.

За грязные госномера также можно получить взыскание. Некоторые автомобилисты, оправдываясь плохой погодой, специально делают номера нечитаемыми во избежание наказания за нарушения ПДД. За грязные номера можно получить штраф до 5 тыс. рублей или лишиться водительских прав на 1-3 месяца. Если умышленного загрязнения не было, то штраф составит 500 рублей. Похожее наказание грозит и за езду со сломанными «дворниками».

В зимнее время стоянка для машин с заведенными двигателем в жилой зоне разрешена только в течение пяти минут. В Москве и Петербурге это карается штрафом в 3 тыс. рублей.

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Источник: Российская газета