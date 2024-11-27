Делаем ставки? Стало известно, вернется ли японский производитель на рынок РФ

Toyota не подтвердила и не опровергла информацию о возвращении в Россию

Распространившаяся в СМИ информация о том, что японский производитель Toyota может вернуться на рынок России, не подтвердилась официально, опровержения при этом тоже нет.

На вопрос корреспондентов, заданный топ-менеджменту автоконцерна, производитель воздержался от комментариев. Другими словами – интрига сохраняется.

«В то же время, несмотря на продажу своих активов, Toyota продолжает реализацию нераспроданных автомобилей на территории России. На сайтах официальных дилерских центров японского концерна можно ознакомиться с модельным рядом, а также изучить условия программ кредитования», – пишут российские СМИ.

Напомним, Toyota официально покинула рынок России в марте 2022 года, завод в Петербурге и другие российские активы руководство японского концерна продало весной 2023 года компании «Шушары-Авто» (принадлежит ФГУП «НАМИ»). Причем сделка не предусматривает опциона на обратный выкуп производственных мощностей.

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Источник: prufy.ru