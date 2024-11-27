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Эксперт объяснил, почему проверенную временем «буханку» рано сбрасывать со счетов

Васильев: В ряде регионов качество дорог позволяет ездить только на машинах УАЗа

Сейчас в профессиональном сообществе обсуждается идея лишить УАЗ-«буханку» звания автомобиля — модель предлагается признать самоходным транспортным средством, то есть трактором.

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УАЗ Буханка
УАЗ Буханка

Такие обсуждения являются некомпетентными, отметил автоэксперт Егор Васильев.

По его словам, по своим скоростным характеристикам «буханка» легко вписывается в любой разрешенный ПДД скоростной режим, а ее динамики достаточно для движения в условиях городского трафика. Васильев также подчеркнул, что «буханка» довольно безопасна, так как она не может резко ускоряться или изменять направление движения.

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Он добавил, что с точки зрения современных подходов к системам безопасности машина, конечно, не может претендовать на высокие оценки. Однако при соблюдении ПДД проблем с автомобилем не возникает. К тому же в ряде регионов качество дорожного покрытия позволяет эксплуатировать исключительно автомобили УАЗ, и альтернативы им просто нет. Кроме того, по его словам, в настоящее время почти не осталось производителей, способных выпускать внедорожники, которые могут эффективно работать в сложных условиях.

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Автоэксперт объяснил, что эти автомобили вносят минимальный вклад в аварийность, поскольку их мало, а водители, управляющие этими проверенными временем моделями, хорошо знают особенности своих автомобилей и не пытаются демонстрировать высокую динамику, сосредотачиваясь на безопасном перемещении. По мнению Васильева, «буханка» является не только полноценным участником дорожного движения, но и незаменимым, а порой и безальтернативным инструментом.

В заключение Васильев добавил, что несмотря на все недостатки, этот автомобиль по-прежнему пользуется спросом, и именно этот факт свидетельствует о том, что он успешно выполняет свои задачи.

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Источник: Прайм

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Алексеева Елена
Количество просмотров 16
27.11.2024 
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