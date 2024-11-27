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Топ-10 самых популярных подержанных машин в России

«Рольф» перечислил 10 самых популярных автомобилей с пробегом в России

Аналитики «Рольфа» выяснили, какие машины сейчас наиболее популярны в России. Лидирует Lada Priora со средней стоимостью 520 тыс. рублей. На второй строчке Lada Granta, ее средняя стоимость составляет 780 тыс. рублей, сообщил директор департамента автомобилей с пробегом компании Вадим Черноусов.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
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На третьем месте Lada 2114 (средний ценник 370 тыс. рублей).

На четвертом и пятом местах находятся Ford Focus и Kia Rio, далее следуют Lada Kalina и Hyundai Solaris. Восьмое место досталось Lada 2107, за ней следуют Toyota Corolla и Toyota Camry.

Ранее «За рулем» перечислил топ-5 кроссоверов, которые стоят дешевле 2 млн рублей.

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Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | «За рулем»
Количество просмотров 8
27.11.2024 
Фото:Depositphotos | «За рулем»
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