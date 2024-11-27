В России хотят разрешить чинить машины по ОСАГО старыми запчастями
В России рассматривают возможность на законодательном уровне разрешить ремонт авто б/у запчастями по ОСАГО. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) заявили, что из-за санкций образовалась нехватка многих новых импортных комплектующих, к тому же они заметно подорожали.
Также по причине длительных сроков доставки деталей СТО отказываются ремонтировать машину за 30 дней. Из-за этого восстановить авто по ОСАГО сейчас почти невозможно.
Чтобы решить эту проблему, РСА направил в правительство РФ письмо с просьбой одобрить использование подержанных деталей «в определенных случаях без согласия клиента». Сейчас по закону это разрешается делать только с разрешения автовладельца. Также предлагается наделить кабмин правом устанавливать требования к б/у деталям.
Предложение страховщиков проработают профильные министерства.
В случае поддержки данного предложения, стоимость ремонта уменьшится на 10–15%, а его срок сократится до 90%.
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Источник: «Известия»