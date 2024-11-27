Летающие машины повсюду: туристов этой страны скоро будет возить воздушное такси
Китайский экономический альянс летающих транспортных средств, включая eVTOL (электрические транспортные средства с вертикальным взлетом и посадкой) прогнозирует 100 тысяч летающих автомобилей машин в стране к 2030 году. А уже через 2-3 года в КНР сформируют сеть воздушного движения и средства наземного обслуживания.
Такой вывод следует из отчета альянса, представленного в рамках ежегодного собрания Глобального экономического форума малых высот.
«Дроны и летающие машины будут повсюду и станут основным инструментом в логистике и экспресс-доставке, сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и защите растений, аварийно-спасательных операциях, городском управлении, энергетической инспекции, линейной инспекции и туризме», – говорится в отчете.
Благодаря развитию новаций в части искусственного интеллекта, летательные аппараты будут популяризировать технологию беспилотного вождения. Ожидается, что уже через два-три года будет готова сеть воздушного движения и средства наземного обслуживания полетов в мегаполисах Китая, а eVTOL будут коммерциализированы в больших количествах.
Причем, их рыночная цена будет постепенно снижаться, цены четырех- и пятиместных eVTOL к 2030 году будут в диапазоне от 2-3 млн юаней (28,3-42 млн рублей по текущему курсу). Причем порядка 100 тысяч eVTOL могут перейти в частное пользование или стать воздушными такси.
По словам исполнительного директора Китайского экономического альянса малых высот Ло Цзюнь, объем экономики Китая в сфере малой авиации превысит три трлн юаней, а объем только беспилотной авиации превысит один триллион юаней.
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Источник: ithome.com