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720 л.с., 3,8 секунды до «сотни», АКП: этот заряженный внедорожник теперь в РФ

В России появился в продаже заряженный пикап Ford F-150 Raptor за 16,3 млн рублей

Дилер привез в Россию американский заряженный пикап Ford F-150 Raptor SuperCrew за 16 300 000 рублей. Автомобиль предлагается с бензиновым мотором объемом 5,2 л мощностью 720 л.с., АКП. Привод полный.

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Экземпляр разгоняется до «сотни» за 3,8 секунды, его максимальная скорость составляет 240 км/ч.

У Ford F-150 Raptor SuperCrew есть основные системы помощи водителю, шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, адаптивный «круиз» и прочее.

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Новое поколение семейства пикапов F-150 дебютировало осенью 2023 года. Заметно изменился экстерьер автомобиля: появились новая решетка радиатора, двухъярусная передняя оптика и «агрессивные» бамперы.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Ford
Количество просмотров 24
27.11.2024 
Фото:Ford
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