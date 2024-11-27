720 л.с., 3,8 секунды до «сотни», АКП: этот заряженный внедорожник теперь в РФ
Дилер привез в Россию американский заряженный пикап Ford F-150 Raptor SuperCrew за 16 300 000 рублей. Автомобиль предлагается с бензиновым мотором объемом 5,2 л мощностью 720 л.с., АКП. Привод полный.
Экземпляр разгоняется до «сотни» за 3,8 секунды, его максимальная скорость составляет 240 км/ч.
У Ford F-150 Raptor SuperCrew есть основные системы помощи водителю, шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, адаптивный «круиз» и прочее.
Новое поколение семейства пикапов F-150 дебютировало осенью 2023 года. Заметно изменился экстерьер автомобиля: появились новая решетка радиатора, двухъярусная передняя оптика и «агрессивные» бамперы.
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Источник: Autonews.ru