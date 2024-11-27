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С 2025 года россияне смогут ездить по соседней стране с российским полисом

Госдума РФ одобрила с 2025 года расширение действия полиса ОСАГО на Белоруссию

Госдума России одобрила во втором и третьем чтении закон, в рамках которого с 1 января 2025 года действие российского полиса ОСАГО расширят на территорию Белоруссии.

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Закон позволит автовладельцам расширить покрытие ОСАГО и на территорию соседней республики. Премьер-министр Михаил Мишустин выразил уверенность, что таким образом поездки в Белоруссию автотранспортом станут проще, в том числе для туристов и предпринимателей.

Заключать договоры ОСАГО в рамках системы страхования Союзного государства России и Белоруссии смогут только страховщики с местом постоянного нахождения в стране Союзного государства, на территории которой зарегистрирован автомобиль. Причем будет возможность заключать договора в электронной форме.

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Размер страхового тарифа, возмещение и другие условия определят национальные регуляторы, уточнял ранее заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. Всю информация о договорах включат в автоматизированную информационную систему страхования. А факт заключения можно будет проверить в режиме реального времени благодаря обмену сведениями с органами внутренних дел, таможенными органами, профобъединениями страховщиков России и Белоруссии.

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Источник: 1prime.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 14
27.11.2024 
Фото:Depositphotos
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