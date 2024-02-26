Россияне заплатят больше белорусов: все нюансы российско-белорусского ОСАГО

Сколько будет стоить единый полис ОСАГО для РФ и Беларуси в 2024 году

С появлением единой российско-белорусской страховки автомобилистам, регулярно осуществляющим поездки в соседнюю страну, не придется каждый раз оформлять отдельный полис. Такое мнение выразил член общественного совета МВД РФ Игорь Моржаретто.

«Сейчас идет процесс согласования и утверждения отдельных нюансов и правил, однако уже понятно, что при появлении страховки каждый «останется при своем», — подчеркнул эксперт.

Напомним, с 1 октября 2024 года заработает единый российско-белорусский полис ОСАГО, тарифы на него будут рассчитываться в зависимости от правил каждой страны. Но в экспертном сообществе не согласны с таким подходом.

Дело в том, что при оформлении единой страховки российским автомобилистам стоимость полиса рассчитают по тарифам и правилам в рамках российского договора ОСАГО. А автовладельцы Беларуси будут покупать такой полис по тарифам, действующим у них в стране.

В ЦБ РФ отметили, что согласно модельному закону «страховые выплаты и размеры страховых сумм определяются в соответствии с законодательством об обязательном страховании государства-участника, на территории которого произошло дорожно-транспортное происшествие».

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) напомнили, что единый полис запустят 1 октября 2024 года. Стоит отметить, что тарифы «автогражданки» и размер выплат в России и Беларуси отличаются, причем кардинально. Например, автовладелец в возрасте старше 25 лет со стажем более двух лет, с КБМ 0,68 (шесть лет безаварийного стажа) заплатит за ОСАГО для Kia Rio от 9,1 тыс. до 13,8 тыс. рублей. А белорусскому водителю при аналогичных вводных данных полис ОСГОВТС обойдется в 28,32 евро (2,8 тысячи рублей).

Что касается лимитов по выплатам ущерба, в РФ они составляют до 400 тысяч рублей в случае с автомобилем или другим имуществом и до 500 тысяч при причинении вреда жизни и здоровью людей. В Беларуси лимит на ущерб имуществу потерпевшего составляет 10 тысяч евро – примерно 1 млн рублей. Лимит по жизни и здоровью потерпевшего также 10 тысяч евро, из них не более 4 тысяч евро (примерно 400 тыс. рублей) пойдет на возмещение расходов, связанных с погребением погибшего.

В пресс-службе ЦБ РФ уточнили, что для реализации проекта единого полиса необходимо внести ряд изменений в законодательства Российской Федерации и Беларуси.

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Источник: iz.ru