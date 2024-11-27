С каким пробегом можно покупать автомобиль

Эксперт Тимашов раскрыл оптимальное соотношение пробега машины и ее возраста

Какой пробег считается нормальным для б/у авто? Таким вопросом задаются многие автомобилисты, которые планируют купить машину.

Директор по послепродажному обслуживанию АВТОДОМ Алтуфьево Роман Тимашов рассказал в интервью журналу «За рулем», как оценить перспективы автомобиля с пробегом.

При этом он напомнил о параметрах процедуры трейд-ин. Так, автовладелец не сможет получить скидку при покупке нового автомобиля, если не выполнены определенные условия.

Мнение специалиста

Роман Тимашов, директор по послепродажному обслуживанию АВТОДОМ Алтуфьево:

– Обычно эти рамки выглядят так: пробег 100-150 тысяч км для машин возрастом 5-7 лет и пробег 150-200 тысяч км для машин возрастом 7-10 лет. Эти ограничения могут отличаться для разных моделей.

Размер скидки, которую дилерский центр готов предоставить в обмен на автомобиль с пробегом, косвенно можно считать показателем ликвидности автомобиля на рынке автомобилей с пробегом, рассказал эксперт. Он отметил, что если потенциальный автовладелец планирует перепродать подержанную машину через определенный срок, такие данные также помогут ему понять перспективы приобретения.

Аналогичное представление о подержанном автомобиле дают подсчеты так называемой остаточной стоимости автомобиля, отметил Тимашов.

Ранее «За рулем» перечислил топ-5 кроссоверов, которые стоят дешевле 2 млн рублей.

«За рулем» можно читать и в Телеграм