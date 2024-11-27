С каким пробегом можно покупать автомобиль
Какой пробег считается нормальным для б/у авто? Таким вопросом задаются многие автомобилисты, которые планируют купить машину.
Директор по послепродажному обслуживанию АВТОДОМ Алтуфьево Роман Тимашов рассказал в интервью журналу «За рулем», как оценить перспективы автомобиля с пробегом.
При этом он напомнил о параметрах процедуры трейд-ин. Так, автовладелец не сможет получить скидку при покупке нового автомобиля, если не выполнены определенные условия.
Мнение специалиста
Роман Тимашов, директор по послепродажному обслуживанию АВТОДОМ Алтуфьево:
– Обычно эти рамки выглядят так: пробег 100-150 тысяч км для машин возрастом 5-7 лет и пробег 150-200 тысяч км для машин возрастом 7-10 лет. Эти ограничения могут отличаться для разных моделей.
Размер скидки, которую дилерский центр готов предоставить в обмен на автомобиль с пробегом, косвенно можно считать показателем ликвидности автомобиля на рынке автомобилей с пробегом, рассказал эксперт. Он отметил, что если потенциальный автовладелец планирует перепродать подержанную машину через определенный срок, такие данные также помогут ему понять перспективы приобретения.
Аналогичное представление о подержанном автомобиле дают подсчеты так называемой остаточной стоимости автомобиля, отметил Тимашов.
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