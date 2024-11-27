Еще один автозавод закрывается в Европе: персонал 120-летнего предприятия ищет работу

Stellantis намерен закрыть завод Vauxhall и вложить ₽6,59 млрд в новую площадку

Автомобильная корпорация Stellantis намерена закрыть завод Vauxhall в британском Лутоне со 120-летней историей с целью оптимизации из-за кризиса английского автопрома. Такую информацию распространила пресс-служба концерна.

«Предлагаемая консолидация производственных мощностей в Великобритании и новые инвестиции направлены на расширение возможностей Ellesmere Port как экологически чистого завода по производству электромобилей в Великобритании», – говорится в тексте обращения.

Выпуск автомобилей на заводе Vauxhall стартовал в далеком 1905 году, теперь руководство намеревается перенести производственные мощности в Элсмир-Порт в графстве Чешир. Инвестиции составят 50 млн фунтов стерлингов (примерно 6,59 млрд рублей по текущему курсу). Руководство автопроизводителя выразило готовность помочь с переездом всем сотрудникам, желающим продолжить работу. Остальным обещали поддержку в поисках нового места работы.

В планах Stellantis: модернизация и расширение новой площадки, с конвейера которой будут выпускать модели Citroen e-Dispatch, Peugeot E-Expert, Fiat Professional E-Scudo, Opel Vivaro Electric и Vauxhall Vivaro Electric.

В руководстве Stellantis заверяют, что смена места положительно скажется на повышении эффективности производства, к тому же рядом с заводом находится новый распределительный центр запчастей.

В корпорации убеждены, что, несмотря на все трудности, бренду удастся сохранить лидерство на рынке электрических легковых автомобилей в Британии.

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Источник: media.stellantis.com