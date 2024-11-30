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Водителей без страхового полиса накажут строже — одобрен законопроект

Госдума одобрила введение штрафа до ₽5 тысяч за повторное управление бес ОСАГО

Госдума России в ходе очередного пленарного заседания одобрила в первом чтении законопроект о введении штрафа до пяти тысяч рублей за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО.

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Инициатором законопроекта является парламент Кабардино-Балкарской Республики, документ внесен на рассмотрение в октябре текущего года. Новые положения дополнят статью 12.37 Кодекса РФ об административных правонарушениях (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств).

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На текущий момент административная ответственность части 2 статьи наступает в случае неисполнения владельцем транспортного средства обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а также управление транспортным средством при отсутствии страхового полиса. Штраф за это административное наказание предусматривается в размере 800 рублей.

Также предлагается установить в рамках законопроекта штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей за повторное нарушение.

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Источник: tass.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 13
30.11.2024 
Фото:Depositphotos
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