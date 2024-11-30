Водителей без страхового полиса накажут строже — одобрен законопроект
Госдума России в ходе очередного пленарного заседания одобрила в первом чтении законопроект о введении штрафа до пяти тысяч рублей за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО.
Инициатором законопроекта является парламент Кабардино-Балкарской Республики, документ внесен на рассмотрение в октябре текущего года. Новые положения дополнят статью 12.37 Кодекса РФ об административных правонарушениях (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств).
На текущий момент административная ответственность части 2 статьи наступает в случае неисполнения владельцем транспортного средства обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а также управление транспортным средством при отсутствии страхового полиса. Штраф за это административное наказание предусматривается в размере 800 рублей.
Также предлагается установить в рамках законопроекта штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей за повторное нарушение.
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Источник: tass.ru