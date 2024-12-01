Названы лучшие автомобили с задним приводом

Эксперты Autocar перечислили десять лучших заднеприводных машин на мировом рынке

Заднеприводные машины сейчас производят реже, чем полноприводные и переднеприводные. Но они высоко ценятся любителями динамики и отличной управляемости. Самые лучшие заднеприводные машины на мировом рынке назвали эксперты портала AutoCar.

BMW 3-й серии

Лидирует немецкий седан BMW 3-й серии. Модель седьмого поколения продается с 2018 года, в 2024 году она обновилась. Седан называют одним из самых хорошо управляемых авто, он доступен с тремя силовыми установками на выбор.

Mazda MX-5

На второй строчке Mazda MX-5. Этот доступный спортивный автомобиль представлен как в виде купе, так и в виде родстера. Однако специалисты отмечают, что он не такой быстрый, как многие другие «заряженные» хэтчбеки. Также его управляемость,в особенности, на высоких скоростях, вызвала нарекания специалистов.

На третьем месте Alpine A110 от Renault. Автомобиль выделяет привлекательный дизайн в ретро-стиле, отличная управляемость, динамичный характер, к тому же он очень комфортен. Нарекания вызвала информационно-развлекательная система и маленький багажник.

Alpine A110

Лучшие заднеприводные автомобили

BMW 3 Series;

Mazda MX-5;

Alpine A110;

Porsche 911;

Porsche 718;

Cupra Born;

Tesla Model 3;

Alfa Romeo Giulia;

BMW 2 Series;

Ford Mustang.

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Источник: AutoCar