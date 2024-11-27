Владельцы все рассказали: эти 7-местные кроссоверы ломаются реже всего
Британские эксперты Whatcar.com провели опрос среди собственников больших кроссоверов на тему того, какие поломки возникали у машин за последние два года эксплуатации. По итогам опроса был составлен рейтинг самых надежных машин.
Лидирует Hyundai Santa Fe (о поломках заявили лишь 4% респондентов). Чаще всего возникали неисправности электрики.
В РФ в продаже много свежих Hyundai Santa Fe. Например, автомобиль 2018 г. в. с дизельным мотором, полным приводом и пробегом менее 100 тыс. км стоит около 3,5 млн руб.
Вторую строчку занял Land Rover Defender (за истекшие два года на неисправности жаловались 14% владельцев). В основном возникали проблемы с электрикой, а также с лакокрасочным покрытием кузова, внутренней отделкой и рулевым управлением.
В России стоимость Land Rover Defender 2021 г. в. с небольшим пробегом чаще всего составляет около 8 млн руб.
На третьем месте Peugeot 5008 (неполадки возникли у 16% опрошенных). Все они были связаны с тормозной системой и электрикой. На российском рынке чаще всего попадаются экземпляры с пробегом более 100 тыс. км. по цене менее 2 млн рублей.
Также в рейтинг попали Skoda Kodiaq с дизельным мотором (2016–2024); Volvo XC90 (2015 – н.в.); Mercedes GLB (2019 – н.в.); Kia Sorento (2020 – н.в.); Skoda Kodiaq с бензиновым мотором (2016–2024); Land Rover Discovery (2017 – н.в.).
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Источник: Autonews