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Тонкости осмотра подержанной машины перед покупкой

Эксперт Родионов перечислил пять важных проверок авто с пробегом до покупки

Перед покупкой машины с пробегом необходимо провести несколько проверок, сообщил технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

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Так, следует обратить внимание на руль. Степень его износа укажет на реальный пробег автомобиля, так как он постоянно находится в работе. Однако качество материалов может заметно различаться, поэтому у некоторых машин может быть изношенное рулевое колесо при небольшом пробеге, отметил специалист.

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Также он посоветовал обратить внимание на накладки на педали. Если оригинальные накладки износились, это может свидетельствовать о большом пробеге и скрытых проблемах с автомобилем. Примерно то же самое происходит с боковинами сидений.

При покупке стоит посмотреть и на сварку кузова в проемах. На заводе процесс сварки автоматизирован, поэтому она получается очень аккуратной. После ремонта швы будут уже не такими идеальными.

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Также специалист советует проверить даты выпуска фар, ремней безопасности и блоков электронных систем. Они должны совпадать с годом выпуска авто. При аварии такие элементы часто меняют.

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Источник: Известия

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
27.11.2024 
Фото:Depositphotos
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