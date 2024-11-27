Тонкости осмотра подержанной машины перед покупкой

Эксперт Родионов перечислил пять важных проверок авто с пробегом до покупки

Перед покупкой машины с пробегом необходимо провести несколько проверок, сообщил технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Так, следует обратить внимание на руль. Степень его износа укажет на реальный пробег автомобиля, так как он постоянно находится в работе. Однако качество материалов может заметно различаться, поэтому у некоторых машин может быть изношенное рулевое колесо при небольшом пробеге, отметил специалист.

Также он посоветовал обратить внимание на накладки на педали. Если оригинальные накладки износились, это может свидетельствовать о большом пробеге и скрытых проблемах с автомобилем. Примерно то же самое происходит с боковинами сидений.

При покупке стоит посмотреть и на сварку кузова в проемах. На заводе процесс сварки автоматизирован, поэтому она получается очень аккуратной. После ремонта швы будут уже не такими идеальными.

Также специалист советует проверить даты выпуска фар, ремней безопасности и блоков электронных систем. Они должны совпадать с годом выпуска авто. При аварии такие элементы часто меняют.

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Источник: Известия