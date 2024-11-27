#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитАвтоподборФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Компенсация по ОСАГО должна составлять не менее 600 тысяч рублей — автоюрист
27 ноября
Компенсация по ОСАГО должна составлять не менее 600 тысяч рублей — автоюрист
Юрист Славнов подверг критике идею...
В Сети завирусилось видео с маленьким китайцем: удивитесь, на чем он передвигается
27 ноября
В Сети завирусилось видео с маленьким китайцем: удивитесь, на чем он передвигается
Пронырливые китайцы оседлали ИИ: в Китае...
Toyota RAV4
27 ноября
Стало известно, когда Toyota RAV4 обновится в последний раз
Последнее обновление Toyota RAV4 текущего...

Компенсация по ОСАГО должна составлять не менее 600 тысяч рублей — автоюрист

Юрист Славнов подверг критике идею ремонтировать машины по ОСАГО б/у запчастями

Ремонт автомобилей в рамках ОСАГО подержанными запчастями несет в себе потенциальные риски, потому что ставит под угрозу качество ремонта. Таким мнением поделился автоюрист Дмитрий Славнов.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Он подчеркнул, что такие комплектующие могут быть сняты с разбитых машин, или сделаны неизвестными производителями.

Рекомендуем
Горячая новинка АВТОВАЗа – наша замена для Toyota Camry
«Страховой компании нужно согласовать худо-бедно хоть какие-то запчасти, чтобы поставили на ремонт. Автосервису нужно сэкономить, чтобы уложиться в небольшую стоимость. Подержанная запчасть может быть с килограммом шпаклевки, может быть взята с разбитого авто, где трупы были, либо вообще непонятного изготовителя», – объяснил юрист.

Славнов предлагает повысить выплата автовладельцам, чтобы у них была возможность выбора запчастей. Причем компенсация должна составлять не менее 600 тысяч рублей, так как актуальные суммы не позволяют провести полноценный ремонт за меньшие финансовые вложения.

«Мы имеем полное право с виновника взыскивать на новые запчасти. Мы получили выплату от страховой компании по единой методике и с виновника довзыскали за новые запчасти. Зачем нам делать ремонт с подержанными деталями, когда у нас в законодательстве это работает?» – задается вопросом специалист.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Напомним, ранее представители Российского союза страховщиков (РСА) предложили производить ремонт машин по ОСАГО б/у запчастями, причем без согласия клиента. Также в обращении РСА предлагается наделить правительство правом устанавливать требования к таким комплектующим.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: news.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 21
27.11.2024 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0