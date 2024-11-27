Компенсация по ОСАГО должна составлять не менее 600 тысяч рублей — автоюрист

Юрист Славнов подверг критике идею ремонтировать машины по ОСАГО б/у запчастями

Ремонт автомобилей в рамках ОСАГО подержанными запчастями несет в себе потенциальные риски, потому что ставит под угрозу качество ремонта. Таким мнением поделился автоюрист Дмитрий Славнов.

Он подчеркнул, что такие комплектующие могут быть сняты с разбитых машин, или сделаны неизвестными производителями.

«Страховой компании нужно согласовать худо-бедно хоть какие-то запчасти, чтобы поставили на ремонт. Автосервису нужно сэкономить, чтобы уложиться в небольшую стоимость. Подержанная запчасть может быть с килограммом шпаклевки, может быть взята с разбитого авто, где трупы были, либо вообще непонятного изготовителя», – объяснил юрист.

Славнов предлагает повысить выплата автовладельцам, чтобы у них была возможность выбора запчастей. Причем компенсация должна составлять не менее 600 тысяч рублей, так как актуальные суммы не позволяют провести полноценный ремонт за меньшие финансовые вложения.

«Мы имеем полное право с виновника взыскивать на новые запчасти. Мы получили выплату от страховой компании по единой методике и с виновника довзыскали за новые запчасти. Зачем нам делать ремонт с подержанными деталями, когда у нас в законодательстве это работает?» – задается вопросом специалист.

Напомним, ранее представители Российского союза страховщиков (РСА) предложили производить ремонт машин по ОСАГО б/у запчастями, причем без согласия клиента. Также в обращении РСА предлагается наделить правительство правом устанавливать требования к таким комплектующим.

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Источник: news.ru