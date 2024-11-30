Разрывая шаблоны: в Италии разработали роскошную футуристичную суперъяхту
Специалисты итальянского ателье Pinifarina, специализирующегося на строительстве кузовов и дизайне автомобилей, разработали дизайн электрической суперъяхты Kairos 80.
Первые изображения опубликованы на сайте ателье, при реализации проекта участвуют специалисты ведущего производителя яхт Oceanco. Дизайн яхты поражает воображение новацией и роскошеством, она предназначена для максимально комфортного пребывания. Известно, что будущее судно будет работать на электрической тяге, но все технические детали, а также сроки реализации проекта пока не называются.
Яхта Kairos 80 разработана таким образом, чтобы с первого взгляда она была узнаваема и отличалась от других яхт этого класса. Она выделяется угловатым геометрическим корпусом длиной 80 метров, характерными выемками по бортам, а несколько палуб получили асимметричные очертания.
Такие ломаные контуры должны указывать на близость концепции Kairos 80 к природе и связь с окружающим миром. Чтобы подчеркнуть «слоистость» экстерьера яхты, дизайнеры сделали остекление тонированным.
Главный дизайнер проекта Даниэле Маццон описывает интерьер яхты как максимально адаптивный. На нескольких палубах разместят обеденные зоны и локации для отдыха, джакузи и большой бассейн с местами для солнечных ванн, планируется также вертолетная площадка.
Kairos 80 стал частью проекта Simply Custom от верфи Oceanco, в рамках которого планируется создание на одной и той же электрической платформе яхт с дизайном от разных именитых ателье.
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Источник: pininfarina.it