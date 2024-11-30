Разрывая шаблоны: в Италии разработали роскошную футуристичную суперъяхту

Ателье Pinifarina показало фото инновационной электрической яхты Kairos 80

Специалисты итальянского ателье Pinifarina, специализирующегося на строительстве кузовов и дизайне автомобилей, разработали дизайн электрической суперъяхты Kairos 80.

Электрическая яхта Kairos 80

Первые изображения опубликованы на сайте ателье, при реализации проекта участвуют специалисты ведущего производителя яхт Oceanco. Дизайн яхты поражает воображение новацией и роскошеством, она предназначена для максимально комфортного пребывания. Известно, что будущее судно будет работать на электрической тяге, но все технические детали, а также сроки реализации проекта пока не называются.

Яхта Kairos 80 разработана таким образом, чтобы с первого взгляда она была узнаваема и отличалась от других яхт этого класса. Она выделяется угловатым геометрическим корпусом длиной 80 метров, характерными выемками по бортам, а несколько палуб получили асимметричные очертания.

Такие ломаные контуры должны указывать на близость концепции Kairos 80 к природе и связь с окружающим миром. Чтобы подчеркнуть «слоистость» экстерьера яхты, дизайнеры сделали остекление тонированным.

Интерьер электрической яхты Kairos 80

Главный дизайнер проекта Даниэле Маццон описывает интерьер яхты как максимально адаптивный. На нескольких палубах разместят обеденные зоны и локации для отдыха, джакузи и большой бассейн с местами для солнечных ванн, планируется также вертолетная площадка.

Kairos 80 стал частью проекта Simply Custom от верфи Oceanco, в рамках которого планируется создание на одной и той же электрической платформе яхт с дизайном от разных именитых ателье.

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Источник: pininfarina.it