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В кабмине не согласились с концепцией проекта закона о скидке на эвакуацию авто

Кабмин отправил на переработку проект о скидке при оплате эвакуации автомобиля

Проект, предусматривающий скидку 50% при оплате эвакуации задержанного транспортного средства, требует концептуальной переработки. Об этом говорится в отзыве Правительства РФ.

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«Реализация предлагаемого решения приведет к возникновению выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. С учетом изложенного законопроект требует концептуальной переработки», – говорится в тексте документа.

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Инициатором проекта стал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от фракции «Новые люди». Законопроект, направленный им на рассмотрение кабмина в июне текущего года, предлагал введение скидки при условии, что оплата административного штрафа и стоимости перемещения и хранения эвакуированного автомобиля будет произведена в течение 20 дней.

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Планировалось внести соответствующие поправки в статью 27.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях (задержание транспортного средства).

В Правительстве РФ указали, что предлагаемое изменение в КоАП не относится к предмету его правового регулирования, так как порядок перемещения транспорта на спецстоянку, оплаты расходов на его перемещение и хранение регулируется региональными законами.

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Источник: tass.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 21
28.11.2024 
Фото:АГН «Москва»
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