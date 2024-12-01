Названы несколько действенных и законных способов сэкономить на ОСАГО

Финэксперт Балахтина: Сэкономить на ОСАГО помогут акции и безаварийное вождение

Начальник управления по развитию сервиса лояльности сервиса «Апельсин» Светлана Балахтина перечислила способы сэкономить на ОСАГО.

Она отметила, что чем реже человек попадает в ДТП, тем ниже его коэффициент бонус-малус (КБМ). Он зависит от количества возмещений, выплаченных страховой по авариям, в которых автомобилист был виновником. Это в значительной степени влияет на стоимость полиса.

Каждый год безаварийного вождения может уменьшить стоимость страховки на 5-10%. Перед покупкой полиса стоит проверить свой КБМ у страховщиков перед оформлением ОСАГО, рассказала Балахтина.

Она рекомендует выбрать вариант страховки, когда указан единственный водитель, так как чем больше водителей допущено к управлению, тем выше риск аварии и, соответственно, и стоимость полиса.

Сэкономить при покупке ОСАГО можно, воспользовавшись сервисами и программами лояльности, которые возвращают часть стоимости страховки кэшбэком. Еще можно последить за различными акциями от страховщиков, подытожил эксперт.

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Источник: Лента.ру