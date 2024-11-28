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Эти машины продаются дольше всего

Эксперт Захаренко раскрыл, от чего зависит время продажи автомобиля

Процесс продажи машины может затянуться, особенно если она стоит дороже 2,5 млн рублей. Россиян интересуют более доступные предложения, рассказал руководитель сектора регионального развития Запад Авто.ру Бизнес Михаил Захаренко.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

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Среди б/у авто дольше всего продаются машины в возрасте 3-5 лет. На продажу уйдет в среднем 39 дней. Машины, которым более 10 лет, продаются максимально быстро: за 31 день. У россиян сейчас востребованы недорогие варианты стоимостью до 1 млн рублей.

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Среди машин с пробегом лучше всего продавались такие марки, как Kia, Hyundai, Lada, Volkswagen и BMW. Что касается новых авто, наибольшим спросом пользуются Lada Granta, Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval Jolion.

На сроки продажи влияют состояния, пробег, цена и популярность автомобиля, отметил эксперт.

Ранее «За рулем» перечислил самые надежные семейные кроссоверы с пробегом.

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Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: «Южный автомобиль»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 7
28.11.2024 
Фото:Depositphotos
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