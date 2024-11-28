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Отечественные авто, иномарки и запчасти снова подорожают — что происходит на рынке?

Эксперты прогнозируют рост цен на авторынке России на 10% из-за колебаний валют

Ослабление курса рубля повлияет на рост цен на авторынке России, причем повышение от 10% и более затронет и отечественные автомобили, и иномарки. Таким прогнозом поделились эксперты автоотрасли.

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Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин считает, что скачок курса отразится на стоимости автомобилей и запчастей, включая машины, сборка которых налажена в России.

«Надо понимать, что валютная составляющая у таких автомобилей все равно очень существенная», – подчеркивает президент НАС.

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В первую очередь валютные колебания затронут машины, которые ввозятся в нашу страну «в чистом импорте». В меньшей степени это затронет модели, которые есть в наличии у дилеров на складах, но они весьма «ограниченны», отметил Шапарин.

«Впрочем, в нынешних реалиях надо следить за курсом юаня, а не евро. Хотя и он, следует признать, тоже растет», – констатирует эксперт.

С мнением Шапарина солидарен глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, любой автомобиль в РФ имеет очень высокую валютную составляющую, и резкое изменение курса рубля отражается на ценообразовании.

«Лаг роста цен один – три месяца. Пока товарные запасы большие, единовременно никто цены поднимать не будет, а постепенно корректировать будут все, даже российские производители», – прогнозирует глава «Автостата».

Исполнительный директор ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Игорь Чикин тоже считает, что ослабление курса рубля окажет влияние на цены на авторынке. Он напомнил, что на росту цен способствуют повышенные ставки утильсбора.

«В ближайшее время можно ожидать повышения цен от 10% и более. Понятно, что это затронет импортные и отечественные автомобили», – делится прогнозом и.о. директора РОАД.

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Чикин подчеркивает, что авторынок очень чувствителен к колебаниям курса валют, и выразил надежду, что в 2025 году экономическая ситуация улучшится.

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев не ожидает скачка цен на автомобили до конца 2024 года. При этом он убежден, что в начале следующего года ситуация может измениться и цены на рынке еще вырастут.

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Источник: autonews.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 15
28.11.2024 
Фото:Depositphotos
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