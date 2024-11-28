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Мощная АКБ не спровоцирует быстрый износ стартера и генератора, но есть нюанс

Специалисты назвали 3 причины не устанавливать на автомобиль более мощную АКБ

Установка более мощного аккумулятора на автомобиль позволит избежать проблем с запуском двигателя при низких температурах, но могут возникнуть проблемы другого плана. Об этом рассказали специалисты ГК АвтоСпецЦентр.

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«Под капотом современных автомобилей недостаточно свободного пространства, что ограничивает возможность эксплуатации габаритных АКБ», – подчеркивают в компании.

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К тому же, мощные аккумуляторы несовместимы с системой «Старт-Стоп», которая есть на современных автомобилях. Электронное оборудование позволяет контролировать уровень заряда и снижать напряжение, чтобы минимизировать нагрузку на АКБ, уточняют специалисты.

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При использовании аккумулятора повышенной мощности система управления не сможет корректно и полноценно функционировать, в итоге эффективность батареи снизится. При этом более емкий аккумулятор не спровоцирует ускоренный износ стартера или генератора, подытожили в АвтоСпецЦентре.

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Источник: rg.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 8
28.11.2024 
Фото:Depositphotos
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