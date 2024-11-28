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Стало известно, когда дебютирует новый кроссовер Lada

Президент АВТОВАЗа Соколов: Кроссовер Lada представят летом 2025 года

Компания АВТОВАЗ представит кроссовер сегмента B+ летом 2025 года в рамках Петербургского международного экономического форума, рассказал президент концерна Максим Соколов в ходе дилерской конференции в Тольятти.

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Подробностей он не сообщил, но подтвердил, что новинка будет создана на базе модели Lada Vesta. Тогда, вероятно, автомобиль будут выпускать только с передним приводом.

Пока точно не известно, в каком статусе будет представлена новинка. Не исключено, что это будет только концепт.

Ранее «За рулем» перечислил самые надежные семейные кроссоверы с пробегом.

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Источник: АВТОВАЗ

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 11
28.11.2024 
Фото:АВТОВАЗ
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