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Все автопроизводство перейдет на китайские расходники и запчасти — эксперт

Эксперт Тазеев назвал самые лучшие авто из Китая в среднем и премиум-сегментах

Китайский гибридный кроссовер Lixiang является самым сбалансированным автомобилем из гибридов. Об этом заявил эксперт Руслан Тазеев.

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Рассуждая о достойных марках от китайского автопрома на авторынке России, он подчеркнул, что и в базовом сегменте по цене 2-3 млн рублей, и в премиальном по цене от 6 млн рублей можно найти заслуживающие внимания модели.

Все зависит от покупательской способности клиента, например базовые модели и модели среднего класса – это Chery, Haval, Geely, Changan. А в премиальном сегменте – Zeekr, Lixiang, Exeed, Tank, перечисляет Тазеев.

«Топовые китайские бренды у каждого человека свои. Я считаю Lixiang самым сбалансированным автомобилем из гибридных – последние 2-3 года идет эпоха электромобилей. Лидер продаж – Zeekr, Toyota выпускает хорошие автомобили также в Китае: Toyota RAV4, Toyota Highlander. Флагманы, которые раньше были у нас, но производились в разных странах (Европе, Японии, Корее), сейчас везут из Китая, который производит абсолютно всё», – отмечает эксперт.

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По мнению Тазеева, в нынешних реалиях все производство будет переходить на китайские запчасти, расходники, двигатели, подвески и т. д. Даже такие премиальные бренды, как BMW, Mercedes, Porsche, производящиеся в Европе, тоже уже на 50% компонуются из запчастей производства КНР, резюмировал эксперт.

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Источник: kuzbass.aif.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 5
28.11.2024 
Фото:Depositphotos
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