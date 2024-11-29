Сколько времени нужно двигателю для прогрева зимой

Эксперт Баканов: прогревать мотор зимой надо две минуты

В зимнее время машину нужно прогревать не дольше двух минут, рассказал автоэксперт Петр Баканов. За это время масло из картера дойдет до всех верхних точек мотора и образуется надежная масляная пленка.

Чем выше мороз, тем более густым будет масло. Поэтому зимой прогрев мотора необходим. Но греть двигатель 10–15 минут бессмысленно, отметил специалист.

При этом разгоняться нужно плавно. Двигатель будет гораздо эффективнее прогреваться в ходе движения, пояснил Баканов. Первый километр для машины похож на разминку для человека перед тренировкой, заметил он.

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Источник: News.ru