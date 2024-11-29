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Сколько времени нужно двигателю для прогрева зимой

Эксперт Баканов: прогревать мотор зимой надо две минуты

В зимнее время машину нужно прогревать не дольше двух минут, рассказал автоэксперт Петр Баканов. За это время масло из картера дойдет до всех верхних точек мотора и образуется надежная масляная пленка.

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Чем выше мороз, тем более густым будет масло. Поэтому зимой прогрев мотора необходим. Но греть двигатель 10–15 минут бессмысленно, отметил специалист.

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При этом разгоняться нужно плавно. Двигатель будет гораздо эффективнее прогреваться в ходе движения, пояснил Баканов. Первый километр для машины похож на разминку для человека перед тренировкой, заметил он.

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Источник: News.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 28
29.11.2024 
Фото:Unsplash
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