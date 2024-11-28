Проезд на поездах скоро подорожает

С 1 декабря 2024 года РЖД поднимут тарифы на грузовые и пассажирские перевозки

ФАС подготовила проект распоряжения об индексации тарифов на ж/д перевозки грузов и пассажиров на 2025 год. Согласно документу, тарифы вырастут одномоментно с 1 декабря.

Проезд в общих вагонах, плацкарте, купе, люксе и СВ подорожает на 11,6%. Вырученные деньги планируют направить на покупку нового подвижного состава и в отрасли, сотрудничающие с РЖД.

Грузовые перевозки станут дороже на 13,8%. Индексацию в монополии объяснили необходимостью исполнять обязательную инвестиционную программу на 2025 год.

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Источник: Коммерсант