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Проезд на поездах скоро подорожает
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Проезд на поездах скоро подорожает
С 1 декабря 2024 года РЖД поднимут тарифы на...

Проезд на поездах скоро подорожает

С 1 декабря 2024 года РЖД поднимут тарифы на грузовые и пассажирские перевозки

ФАС подготовила проект распоряжения об индексации тарифов на ж/д перевозки грузов и пассажиров на 2025 год. Согласно документу, тарифы вырастут одномоментно с 1 декабря.

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Проезд в общих вагонах, плацкарте, купе, люксе и СВ подорожает на 11,6%. Вырученные деньги планируют направить на покупку нового подвижного состава и в отрасли, сотрудничающие с РЖД.

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Грузовые перевозки станут дороже на 13,8%. Индексацию в монополии объяснили необходимостью исполнять обязательную инвестиционную программу на 2025 год.

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Источник: Коммерсант

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Ушакова Ирина
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 4
28.11.2024 
Фото:АГН Москва
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