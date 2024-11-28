Что будет, если не платить по автокредиту? Ответ юриста

Адвокат Андрей Ткачев: что происходит при задержке платежей по автокредиту

Отберут ли машину, если человек не сможет вовремя платить по автокредиту? Вопрос о том, что произойдет с автомобилем при неплатежах по автокредиту, волнует многих заемщиков. Разберемся, какие есть риски и как можно избежать неприятностей.

Когда вы берете автокредит, автомобиль становится залогом. Это означает, что банк имеет право изъять транспортное средство, если вы нарушаете условия договора, в частности, не вносите платежи вовремя. Адвокат Андрей Ткачев рассказал читателям «За рулем», что происходит при задержке платежей.

Андрей Ткачев, адвокат:

– Во-первых, напоминания и штрафы. Первым шагом банк отправляет уведомления о просрочке и начисляет штрафы. Чем дольше длится задержка, тем больше увеличивается долг. Во-вторых, расторжение договора. Если задолженность не погашена, банк может в одностороннем порядке расторгнуть договор.

В-третьих, изъятие автомобиля. После расторжения договора кредитор имеет право потребовать возврата залогового имущества, то есть машины. Это может произойти добровольно или через суд.

Эксперт добавил, что изъятие может происходить по двум сценариям. Досудебный порядок: банк может предложить заемщику передать автомобиль добровольно – это ускоряет процесс и снижает дополнительные расходы. Если вы столкнулись с угрозой изъятия, не откладывайте действия и привлеките грамотного юриста. И судебный порядок: если заемщик не согласен добровольно передавать авто, банк подает иск в суд. Суд, как правило, встает на сторону кредитора, если задолженность подтверждена документально. После решения суда подключаются приставы, которые могут организовать изъятие.

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ВТБ – рассчитать автокредит

Можно подать заявку онлайн – обычно на решение уходит не более 5 минут. В случае одобрения документы тоже можно подписать онлайн. Плюс в том, что деньги можно потратить не только на покупку машины, но и на другие цели – под залог автомобиля.

А еще в ВТБ можно оформить кредитную «Карту возможностей» с беспроцентным периодом 110 дней. Причем первые 30 дней можно снимать с карты до 100 000 рублей наличными (или совершать переводы по СБП), и на эти средства также распространяется беспроцентный период.

Машину на кредитные деньги вы покупаете самостоятельно, без участия банка. Поэтому никаких допуслуг – остаток средств можно потратить на то, что действительно нужно вашему новому автомобилю.

Совет: попросите банк проверить автомобиль по открытым базам ГИБДД, ФНП, ФССП и банковским источникам – специалисты Т-Банка готовы взять на себя эту важную задачу, стоит только изъявить желание.

Есть также возможность взять кредит наличными под залог авто.

Совкомбанк – рассчитать кредит

Тут можно взять кредит «на большие цели по низкой ставке». Одобренная сумма кредита будет больше, а ставка ниже, если брать деньги под залог имущества, в том числе автомобиля.

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