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В этих регионах цены на машины самые низкие

Стоимость новых машин в Приволжском округе оказалась самой низкой в России

Новые машины в России дешевле всего стоят в Поволжье, согласно исследованию банков ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог». Средняя цена автомобиля в регионе составляет 2,5 млн рублей.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Далее следует Северный Кавказ со средней стоимостью нового авто на уровне 2,7 млн рублей. Данный регион лидирует по темпам ее роста (+21% год к году). На третьей строчке находится Урал (средняя цена – примерно 2,7 млн рублей (+14% год к году)).

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Также сообщается, что средняя цена новой машины в РФ по итогам 10 месяцев текущего года увеличилась относительно того же периода 2023 года на 12%, составив 3 млн рублей.

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Источник: Известия

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 25
28.11.2024 
Фото:Depositphotos
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