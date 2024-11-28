Главный страх владельцев японской машин марки не подтвердился

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Эксперт Славнов заверил владельцев Nissan в РФ в отсутствии дефицита запчастей

Российских автовладельцев Nissan в России не затронут трудности, с которыми сейчас столкнулся японский производитель. Поэтому никаких проблем с наличием запчастей возникнуть не должно. Об этом рассказал автоэксперт Дмитрий Славнов.

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Дело в том, что все запчасти и комплектующие для японских автомобилей выпускает не сам завод-изготовитель, а партнеры-подрядчики, объясняет Славнов.

«Просто так, одномоментно, [завод. – Прим. ред.] не закроется, не скажет: вот вы оставайтесь со своими машинами, делайте что хотите. Запчастей нет, ничего нет. Нет, такого не будет», – выразил уверенность специалист.

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Напомним, ранее в Сети появилась информация, что японский производитель Nissan находится в затруднительном финансовом положении из-за того, что французский бренд Renault намеревается продать свои акции в компании и сократить долю с 46% до 40%. СМИ со ссылкой на одного из топ-менеджеров Nissan пишут, что без стратегического инвестора предприятие ждет фатальный исход в виде банкротства через 12-14 месяцев.

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Источник: avtonovostidnya.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 24
28.11.2024 
Фото:Unsplash
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