4,4 л, 727 л.с., автомат и можно ездить без бензина: этот суперседан продают за 30 млн рублей

В Россию привезли гибридный BMW M5 2024, который проезжает без бензина 67 км

В Россию прибыл новый гибридный BMW M5 2024 года, который совмещает невероятную мощность с экологичностью. В основе автомобиля гибридная силовая установка, состоящая из 4,4-литрового V8 и электромотора, в сумме развивающая 727 л.с. Это позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 3,5 секунды.

Новый гибридный BMW M5 2024 года

Особенностью модели является возможность передвижения без использования бензина на расстояние до 67 км, что делает ее не только мощной, но и экономичной. BMW M5 полноприводный, с автоматической коробкой передач.

Автомобиль хорошо оснащен, в нем есть: адаптивные светодиодные фары, система управления дальним светом, датчики дождя и света, а также климат-контроль, круиз-контроль, камеры, панорамная крыша и премиальная аудиосистема.

Из удобных функций — мультифункциональное рулевое колесо, электропривод крышки багажника, голосовое управление, беспроводная зарядка для смартфонов, а также поддержка Apple CarPlay.

Кроме того, в автомобиле установлены сиденья с поясничной поддержкой, которые регулируются по высоте, обогревом руля и декоративной подсветкой.

Новый M5 на одном из классифайдов предлагает частный продавец Дмитрий за 30 миллионов рублей. Будущему владельцу стоит также обратить внимание, что транспортный налог за этот автомобиль составляет 109 050 рублей в год.

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Источник, фото: Auto.ru