#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Депутаты до конца года примут поправки в КоАП — штрафы с 1 января вырастут
29 ноября
Депутаты до конца года примут поправки в КоАП — штрафы с 1 января вырастут
В Госдуму поступил документ с поправками об...
Haval планирует наладить выпуск гибридных автомобилей в России
29 ноября
Haval планирует наладить выпуск гибридных автомобилей в России
«Коммерсант»: Haval может начат серийный выпуск...
Названы лучшие большие кроссоверы и внедорожники
29 ноября
Названы лучшие большие кроссоверы и внедорожники
Эксперты Autocar перечислили 10 лучших...

4,4 л, 727 л.с., автомат и можно ездить без бензина: этот суперседан продают за 30 млн рублей

В Россию привезли гибридный BMW M5 2024, который проезжает без бензина 67 км

В Россию прибыл новый гибридный BMW M5 2024 года, который совмещает невероятную мощность с экологичностью. В основе автомобиля гибридная силовая установка, состоящая из 4,4-литрового V8 и электромотора, в сумме развивающая 727 л.с. Это позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 3,5 секунды.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
Новый гибридный BMW M5 2024 года
Новый гибридный BMW M5 2024 года

Особенностью модели является возможность передвижения без использования бензина на расстояние до 67 км, что делает ее не только мощной, но и экономичной. BMW M5 полноприводный, с автоматической коробкой передач.

Рекомендуем
Jaguar решился на выкуп кроссоверов из-за промаха LG

Автомобиль хорошо оснащен, в нем есть: адаптивные светодиодные фары, система управления дальним светом, датчики дождя и света, а также климат-контроль, круиз-контроль, камеры, панорамная крыша и премиальная аудиосистема.

Из удобных функций — мультифункциональное рулевое колесо, электропривод крышки багажника, голосовое управление, беспроводная зарядка для смартфонов, а также поддержка Apple CarPlay.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Кроме того, в автомобиле установлены сиденья с поясничной поддержкой, которые регулируются по высоте, обогревом руля и декоративной подсветкой.

Новый M5 на одном из классифайдов предлагает частный продавец Дмитрий за 30 миллионов рублей. Будущему владельцу стоит также обратить внимание, что транспортный налог за этот автомобиль составляет 109 050 рублей в год.

Новый гибридный BMW M5 2024 года
Новый гибридный BMW M5 2024 года
Новый гибридный BMW M5 2024 года
Новый гибридный BMW M5 2024 года
Новый гибридный BMW M5 2024 года
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник, фото: Auto.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Количество просмотров 11
29.11.2024 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о BMW 5-й серии

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв