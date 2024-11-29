Когда подорожают автомобили (если подорожают) из-за обвала рубля

Эксперт ЗР: сейчас на складах слишком много машин, чтобы поднимать на них цены

Говорят, что валютный курс мало отразится на россиянах, которые получают зарплату в рублях.

Но, тем не менее, за долларом, евро и юанем мы все равно наблюдаем, а на сегодняшний день курс ЦБ установил такой:

доллар – 109,58 руб.

евро – 116, 14 руб.

юань – 14,67 рубля.

И, похоже, откатываться назад иностранные валюты не стремятся, даже наоборот. Если курс будет еще подрастать, что в перспективе будет с ценами на автомобили?

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Как это ни странно, ситуация на авторынке самая что ни на есть рыночная: падающий рубль вроде бы должен влиять на розничные цены на автомобили – но пока не влияет.

Потому что есть противовес – затоваривание. На дилерских складах слишком много автомобилей, ввезенных по более приятному курсу, чтобы сейчас поднимать на них цены. Наоборот – лучше распродать хотя бы часть склада, чтобы не морозить деньги.

Если рубль перестанет радикально падать, в ближайшие недели мы не увидим новые ценники. Их начнут переписывать только по мере распродажи складов – не раньше середины декабря, а то и в январе-феврале. И то – весьма постепенно.

Но, в общем и целом, перспектива одна: в 2025 году цены на автомобили будут двигаться вверх.

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Источник: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram