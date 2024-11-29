#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota Sienna
29 ноября
Сэкономить 1 млн при покупке: богато оснащенный 245-сильный минивэн теперь в РФ
В России в продаже появился новый минивэн...
Дополненная реальность, голосовое управление — чем еще удивит отечественное авто
29 ноября
Дополненная реальность, голосовое управление — чем еще удивит отечественное авто
Разработчики Атома раскрыли подробности...
Российские владельцы этой марки смогут удаленно управлять авто с помощью приложения
29 ноября
Российские владельцы этой марки смогут удаленно управлять авто с помощью приложения
Специалисты Exlantix приехали в Россию...

Когда подорожают автомобили (если подорожают) из-за обвала рубля

Эксперт ЗР: сейчас на складах слишком много машин, чтобы поднимать на них цены

Говорят, что валютный курс мало отразится на россиянах, которые получают зарплату в рублях.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Но, тем не менее, за долларом, евро и юанем мы все равно наблюдаем, а на сегодняшний день курс ЦБ установил такой:

  • доллар – 109,58 руб.
  • евро – 116, 14 руб.
  • юань – 14,67 рубля.

И, похоже, откатываться назад иностранные валюты не стремятся, даже наоборот. Если курс будет еще подрастать, что в перспективе будет с ценами на автомобили?

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Как это ни странно, ситуация на авторынке самая что ни на есть рыночная: падающий рубль вроде бы должен влиять на розничные цены на автомобили – но пока не влияет.

Потому что есть противовес – затоваривание. На дилерских складах слишком много автомобилей, ввезенных по более приятному курсу, чтобы сейчас поднимать на них цены. Наоборот – лучше распродать хотя бы часть склада, чтобы не морозить деньги.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Если рубль перестанет радикально падать, в ближайшие недели мы не увидим новые ценники. Их начнут переписывать только по мере распродажи складов – не раньше середины декабря, а то и в январе-феврале. И то – весьма постепенно.

Но, в общем и целом, перспектива одна: в 2025 году цены на автомобили будут двигаться вверх.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 14
29.11.2024 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0