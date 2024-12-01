Названы главные правила безопасного вождения зимой

Эксперт Моржаретто перечислил три основных правила зимнего вождения

Самое главное правило безопасного вождения в мороз – резко не тормозить, рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

Вообще, главных правил три: не ездить с большой скоростью, резко не тормозить и очень плавно маневрировать, сообщил специалист.

Он заметил, что при нарушении одного из условий возникает вероятность попадания в аварию.

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Источник: Лента.ру