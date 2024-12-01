Названы главные правила безопасного вождения зимой
Эксперт Моржаретто перечислил три основных правила зимнего вождения
Самое главное правило безопасного вождения в мороз – резко не тормозить, рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.
Вообще, главных правил три: не ездить с большой скоростью, резко не тормозить и очень плавно маневрировать, сообщил специалист.
Он заметил, что при нарушении одного из условий возникает вероятность попадания в аварию.
Ранее «За рулем» перечислил самые надежные семейные кроссоверы с пробегом.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Источник: Лента.ру
Фото:freepik / freepik
159
01.12.2024
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
+2