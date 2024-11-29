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Эти популярные премиальные марки машин россияне любят больше всего

«Автодом» перечислил пять популярных в России премиальных автобрендов

Среди новых машин с ДВС в премиум-сегменте лидирует китайская Exeed, сообщили в пресс-службе ГК «Автодом». В октябре в РФ было продано 3,4 тыс. машин этого бренда. Марка лидирует в данном сегменте уже второй год подряд, ежемесячные продажи регулярно превышают 3 тыс. экземпляров.

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Среди гибридных машин в лидерах модели китайского бренда LiXiang. Они оснащаются аккумуляторами 800V, которые после 12-минутной зарядки способны проехать до 500 км.

Среди электрокаров наибольшим спросом пользуется китайский Zeekr. Модель с кодом 001 оснащается двумя электромоторами мощностью 536 л.с. и разгоняется до «сотни» за 3,8 секунды.

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Что касается западных брендов, то самыми популярными являются BMW и Mercedes-Benz. Моделям этих марок удается совмещать инновации и классику. Эти марки давно и отлично зарекомендовали себя на мировом рынке.

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Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 14
29.11.2024 
Фото:Depositphotos
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