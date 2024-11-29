Гонщик Шумахер с 2025 года станет членом другой команды Формула-1

Шумахер до конца года покинет пост резервного пилота в Mercedes Формулы-1

Резервный пилот Формулы-1 Mercedes Мик Шумахер (сын легендарного Михаэля Шумахера) покинет команду. Релиз о решении гонщика опубликован на официальном сайте.

Шумахер был в составе команды с декабря 2022 года., на протяжении 2021-2022 годов спортсмен был членом американской гоночной команды Haas.

«Я благодарен Тото и всей команде Mercedes за те глубокие знания, которые я приобрёл за два года. Безусловно, это позволило мне стать более опытным гонщиком, ведь я научился лучше разбираться в технической стороне дела», – рассказал пилот Ф-1.

Исполнительный директор и руководитель Mercedes-AMG F1 Team Тото Вольфф рассказал, что Шумахер на протяжении всего времени в команде вносил очень важный вклад в ее работу. С самого первого дня он легко сработался с членами команды, все к нему относились с невероятной теплотой, подчеркнул Вольфф.

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Источник: motorsport.com