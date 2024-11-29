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Крутой кроссовер будут собирать в России в режиме DKD

На заводе «АГР» в Петербурге вместе с Solaris наладят сборку кроссовера Jaecoo J7

Сборку китайского кроссовера Jaecoo J7 (бренд Jaecoo принадлежит холдингу Chery) наладят на заводе «АГР» (бывший Hyundai) в Петербурге. Об этом пишут СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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«По сведениям от наших источников, на петербургском заводе "АГР" (бывший ХММР, "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус") готовятся производить автомобили Jaecoo J7», – пишут СМИ.

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В рамках заключенного компанией JAC из Китая контракта планируется наладить выпуск 240 машин, сборка будет проходить в режиме DKD. Речь идет о том, что завод-изготовитель в КНР разберет уже готовые автомобили для того, чтобы затем собрать их уже на территории России.

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Напомним, Jaecoo J7 – это первая модель суббренда Chery, ориентированного на экспорт. Габариты кроссовера – 4500х1865х1680 мм при размере колесной базы 2672 мм. Фактически, это перелицованная версия Chery Explore 06, она продается на китайском рынке.

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Источник: gazeta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:AGR
Количество просмотров 16
29.11.2024 
Фото:AGR
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