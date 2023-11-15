Новый китайский кроссовер: как едет? А на бездорожье?

Эксперты «За рулем» испытали кроссовер Jaecoo J7

Концерн Volkswagen со своими многочисленными брендами уже не одинок. Его буквально на глазах догоняет компания Chery: раз в квартал мы узнаем о появлении под ее крылом еще одной автомобильной марки. На этот раз – Jaecoo (произносится «Джейку», с ударением на последний слог).

В названии зашито немецкое слово Jaeger («охотник») и английское Cool («клевый, крутой»). Но это всё маркетинговая мишура, а идея проста: подать те же самые автомобили Chery в другой обертке – как более «мужские», с легким налетом суровости.

Jaecoo J7. Цена в России от 3 339 900 ₽

Первой моделью стал среднеразмерный кроссовер J7. По сути – это перелицованный Chery Explore 06. Пусть вас не смущает неизвестное имя – это тот же самый автомобиль, но для внутреннего рынка Китая. Отличия китайской и нашей версии сугубо стилистические – китовый ус радиаторной решетки придал внешности толику здоровой злости.

На картинках J7 выглядит крупнее, чем есть на самом деле. Думаешь – амбал! А вживую весьма компактен – 4,5 метра в длину. Крепко сбитым экстерьером он смахивает на мини-броневичок.

Ручки, по последней моде, выдвижные. Народ засматривается (особенно дамы). Ну а мужикам будет интересно узнать, что кузов полностью оцинкован, включая крышу.

Семейственность

Платформу J7 разделил с хорошо известным кроссовером Chery Tiggo 7. Но на ходу отличается: быстрее откликается на повороты руля, охотнее заныривает в виражи, меньше кренится. Едет более собранно и плотно.

При этом заметной потери в плавности хода не ощущается: подвеска всё так же успешно фильтрует микропрофиль дороги. Но полностью не расслабишься: на «лежачих полицейских» иногда подскакивает – хотя и без драматичного стука.

Акустический комфорт вообще на высоте: слоеные передние стекла успешно гасят наружные звуки, да и мотор не шибко голосистый.

Огромный экран медиасистемы – доминанта интерьера. Эргономика, отделка и оснащение на высоте. Но мне не хватило очешника.

Система кругового обзора также «видит» обстановку под днищем машины. К нефиксируемому селектору никаких вопросов: красив и удобен.

Какой мотор? А коробка?

Для J7 доступен только турбомотор 1.6 модели SQRE4G16. Алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами, непосредственный впрыск, 186 л. с. и 275 Н·м.

Механической коробки не предусмотрено – только семиступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями, конструкция которого позволяет «держать» до 300 Н·м момента.

Самое лучшее в сиденьях здесь – обнимающие затылок подголовники. Есть обогрев, вентиляция, регулировка поясного упора, электроприводы с памятью. Но подушка коротковата, колени висят в воздухе. И у спинки боковой поддержки маловато. Сзади места достаточно, но не рекордно много. Спинка регулируется, есть обогрев, два USB-порта. Однако дефлектор на консоли – общий, поток разделить нельзя.

Есть и «офроудная» специфика вроде квадратных деталей и оставленных напоказ головок.

Эта связка отлично подошла для J7. Ускоряется напористо, мне удалось без проблем повторить заявленные 8,9 с разгона до сотни. И никаких рывков, никакой суеты – робот настроен толково. Средний расход топлива составил 10 л/100 км. Приемлемо.

Базовая версия – с передним приводом, но у нас J7 с многодисковой муфтой в приводе задних колес, способной «запереться» за 0,1 с.

Как «крутой охотник» ведет себя на бездорожье?

На горке, что рядом с моей дачей, я долго изгалялся, останавливаясь и снова стартуя – хоть бы хны, никакого перегрева. Трансмиссия держит нагрузку хорошо, многие одноклассники нежнее.

Несмотря на внедорожный имидж, возможности заблокировать муфту нет: можно лишь менять настройки ездовой электроники. В первую очередь – противобуксовочной системы. Но особой разницы между режимами «Песок», «Грязь» и «Бездорожье» я не заметил – в любом из них J7 уверенно греб всеми четырьмя. Вне асфальта помогают минимальные свесы кузова и достаточный для кроссовера клиренс (186 мм). Но не расслабляйтесь: защита картера – пластиковая.

ДХО в виде шашечек – дизайнерская находка. А фарам не помешало бы добавить омыватель. Просвет 186 мм – у полноприводной версии. У переднеприводной он больше на 10 мм.

Что насчет комфорта?

Салоном J7 напоминает не Tiggo, а еще одного родственника – Jetour Dashing. Такой же компактный дисплей панели приборов и огромный монитор медиасистемы (в отличие от Дашинга – вертикально ориентированный). Но эргономика в Jaecoo лучше – чтобы включить фары или отрегулировать зеркала, не надо лезть в меню мультимедийного экрана. Лучше и посадка – диапазоны регулировок водительского сиденья больше.

К качеству отделки вопросов не было. А вот технический глюк словил: в какой-то момент с водительской стороны из дефлекторов стал дуть ледяной воздух. Поставил температуру на максимум – тот же результат. Перезапуск мотора проблему не решал, так что пришлось «перекрыть вентиль». Но на следующий день всё заработало нормально.

Боковины багажника без ворса – так практичнее. Поверх квадратных арок устроены лотки – тряпки-перчатки будет где хранить. Под полом – запаска на легкосплавном диске.

Какое оснащение? Сколько стоит?

Со скромным оснащением J7 не предлагается. В базе – шесть подушек безопасности, обогрев сидений, электропривод и вентиляция водительского кресла, камеры кругового обзора, бесключевой доступ, круиз-контроль и 18‑дюймовые колеса. В «верхней» комплектации добавляются коленная подушка безопасности, панорамная крыша с люком, адаптивный круиз-контроль, проекция на лобовое стекло и более крупные 19‑дюймовые колеса.

Всё это замечательно, но… И в базе (3 339 900 рублей), и в топе (3 749 900 рублей) Jaecoo J7 дороже и Tiggo, и Дашинга, и остальных одноклассников с сопоставимым уровнем оснащения. И это, на мой взгляд, единственный фактор, который будет притормаживать спрос.

В этом ракурсе J7 изрядно смахивает на Range Rover Velar. Похож?

Cбалансированные ходовые качества, оснащение Нет возможности выбора двигателя, цена

Jaecoo J7

Длина / ширина / высота / база 4500 / 1865 / 1680 / 2672 мм

4500 / 1865 / 1680 / 2672 мм Снаряженная / полная масса 1709 / 2024 кг

1709 / 2024 кг Объем багажника 412–1332 л

412–1332 л Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 136,5 кВт / 186 л. с. при 5500 об/мин; 275 Н·м при 2000–4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 136,5 кВт / 186 л. с. при 5500 об/мин; 275 Н·м при 2000–4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 8,9 с

8,9 с Максимальная скорость н. д.

н. д. Топливо / запас топлива АИ‑92–95 / 57 л

АИ‑92–95 / 57 л Средний расход топлива 8,2 л / 100 км

8,2 л / 100 км Трансмиссия полный привод; Р7

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