На сколько подорожают машины из-за падения рубля: что думают участники рынка

Эксперт Житнухин: цены на автомобили вырастут на 15% из-за курса рубля

Падение курса рубля повлияет на стоимость машин в России. Профессиональные перепродавцы могут поднять их уже на следующей неделе, а официальные дилеры и дистрибьюторы на некоторый период времени сохранят цены без изменений в зависимости от заполненности своих складов, считает генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. Цены будут расти плавно, поскольку дистрибьюторы не хотят терять долю рынка, полагает он.

Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин также прогнозирует рост цен на авто. Если доллар будет стоить дороже 100 рублей, новые автомобили уже до конца года могут подорожать на 5-15%, считает он.

Эксперт пояснил, что все договоры дилеров с зарубежными поставщиками заключаются на стоимость машин в долларовом эквиваленте, и автопроизводители используют данный факт для получения дополнительной прибыли.

Сильнее всего подорожают «параллельные» машины, поскольку покупатель также оплачивает все транспортные и таможенные расходы, а также повышенный утильсбор.

Уровень роста цен также будет зависеть от объема складских запасов машин, купленных до повышения курса доллара. Пока такие машины у дилеров есть, и здесь многое зависит от уровня их лояльности к своим клиентам, отметил специалист.

На вторичке машины подорожают лишь спустя 1-2 месяца, когда из-за очередного роста цена на новые машины вновь повысится спрос на подержанные. То есть, в январе б/у авто могут подорожать на те же 5-15%, подытожил Житнухин.

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Источник: «Российская газета»