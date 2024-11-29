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Volkswagen запустил производство нового большого кроссовера

Компания Volkswagen начала выпуск кроссовера Tayron на заводе в Вольфсбурге

Первый кроссовер Tayron цвета Ultra Violet Metallic с 2,0-литровым мотором TDI и панорамной крышей был выпущен на заводе Volkswagen в Вольфсбурге.

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Уточняется, что до конца текущего года на предприятии будут собирать выставочные и демонстрационные экземпляры для европейских дилеров Volkswagen. Tayron является вторым по величине кроссовером марки Volkswagen в Европе после Touareg.

Tayron выпускают на заводе в Вольфсбурге наряду с такими моделями, как Golf, Tiguan и Touran. Старт продаж автомобиля в Европе намечен на март 2025 года.

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Источник: Volkswagen

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Ушакова Ирина
Фото:Volkswagen
29.11.2024 
Фото:Volkswagen
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