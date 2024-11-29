Дешевле только Лада: составлен рейтинг самых дешевых китайских седанов в России

Jetta VA3 и Geely Emgrand вошли в топ-9 самых дешевых и надежных седанов в РФ

Компактный седан Changan Alsvin возглавил топ-9 автомобилей в сегменте автомобилей В- и С-класса. К такому выводу пришли эксперты в ходе анализа рынка китайских машин в России.

Changan Alsvin

Changan Alsvin оснащен двигателем объемом 1,5 л мощностью 98 л.с., в паре с ним работает 6-ступенчатый робот. Цены на него стартуют от 1,83 млн рублей. В базовом оснащении заявлены мультируль и камера заднего вида, кондиционер, ESP и дистанционное открытие багажника.

Changan Eado plus

На втором месте – Changan Eado plus, он оснащается турбомотором объемом 1,4 л мощностью 150 л.с., цена – 2,4 млн рублей. Автомобиль получил более продвинутые функции: светодиодная оптика, люк, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и система Stop&Go.

На третьем и четвертом местах разместились BAIC U5 Plus, оснащенный мотором объемом 1,5 л мощностью 105 л.с. по цене от 2,08 млн рублей, и Geely Emgrand (1,5 л, 122 л.с.) по цене от 2,15 млн рублей.

BAIC U5 Plus

Затем в списке самых бюджетных седанов идут модели: Livan S6 Pro (147 л.с.), Jetta VA3 (110 л.с.), Kaiyi E5 (147 л.с.), MG 5 (114 л.с.) и Omoda S5 (113 л.с.). У автомобилей различные уровни оснащения, а цены варьируются от 1,9 до 2,5 млн. рублей.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: autonews.ru