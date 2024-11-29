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Jetta VA3 и Geely Emgrand вошли в топ-9 самых...

Дешевле только Лада: составлен рейтинг самых дешевых китайских седанов в России

Jetta VA3 и Geely Emgrand вошли в топ-9 самых дешевых и надежных седанов в РФ

Компактный седан Changan Alsvin возглавил топ-9 автомобилей в сегменте автомобилей В- и С-класса. К такому выводу пришли эксперты в ходе анализа рынка китайских машин в России.

Changan Alsvin
Changan Alsvin
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Changan Alsvin оснащен двигателем объемом 1,5 л мощностью 98 л.с., в паре с ним работает 6-ступенчатый робот. Цены на него стартуют от 1,83 млн рублей. В базовом оснащении заявлены мультируль и камера заднего вида, кондиционер, ESP и дистанционное открытие багажника.

Changan Eado plus
Changan Eado plus

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На втором месте – Changan Eado plus, он оснащается турбомотором объемом 1,4 л мощностью 150 л.с., цена – 2,4 млн рублей. Автомобиль получил более продвинутые функции: светодиодная оптика, люк, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и система Stop&Go.

На третьем и четвертом местах разместились BAIC U5 Plus, оснащенный мотором объемом 1,5 л мощностью 105 л.с. по цене от 2,08 млн рублей, и Geely Emgrand (1,5 л, 122 л.с.) по цене от 2,15 млн рублей.

BAIC U5 Plus
BAIC U5 Plus

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Затем в списке самых бюджетных седанов идут модели: Livan S6 Pro (147 л.с.), Jetta VA3 (110 л.с.), Kaiyi E5 (147 л.с.), MG 5 (114 л.с.) и Omoda S5 (113 л.с.). У автомобилей различные уровни оснащения, а цены варьируются от 1,9 до 2,5 млн. рублей.

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Источник: autonews.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | Changan
Количество просмотров 19
29.11.2024 
Фото:Depositphotos | Changan
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